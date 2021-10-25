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Ракурс
Исследование. Инфографика: Science alert

Коронавирус убивает клетки мозга (ФОТО)

25 окт 2021, 15:45
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Научное открытие удалось сделать ученым — новое исследование показало, что коронавирус может повреждать кровеносные сосуды в головном мозге и тем самым нарушать когнитивные функции.

COVID-19 провоцирует гибель эндотелиальных клеток, которые образуют кровеносные сосуды. Об этом сообщает Science alert.

Французские ученые выяснили, что до 84% пациентов с коронавирусом страдают от неврологических симптомов, аносмии (потери вкуса или обоняния), эпилептических припадков, инсультов, потерей и спутанностью сознания. Новые данные показывают, что это может быть связано с повреждениями эндотелия.

Исследование. Инфографика: Science alertУстановлено, что струнные сосуды — мертвые клетки, не пропускающие кровь — признак когнитивных нарушений и ряда связанных медицинских рисков, в том числе риск микроинсульта. Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга показала, что у людей с тяжелым течением коронавируса было больше «струнных сосудов», через поступление крови блокировалось.

Мы видели, что у хомяков, у которых развиваются очень незначительные формы COVID-19, это явление можно остановить, поэтому мы можем надеяться, что оно также может быть обратимым у людей, — соавтор статьи Винсент Прево из исследовательского центра в Лилле.


Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире активно развивается, ухудшая здоровье людей даже после выздоровления от болезни. Одним из признаков инфицирования COVID-19 является потеря обоняния. Ученые заявили, что люди, которые потеряли нюх, вдвое чаще употребляли испорченную или ядовитую пищу по сравнению с людьми без нарушений.

Источник: Science alert

Источник: Ракурс


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