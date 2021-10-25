Парашютистка из Украины сорвалась в море в Турции (ВИДЕО)https://racurs.ua/n162109-parashutistka-iz-ukrainy-sorvalas-v-more-v-turcii-video.htmlРакурс
Парашютистка из Украины Мария Процлюк упала в море в Турции. Она участвовала в Международном фестивале воздушных игр, который проходит в городе Фетхие. Почему парашют упал, пока неизвестно.
К счастью, украинку удалось спасти турецкой береговой охране. Состояние ее здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет. Об этом сообщили турецкие СМИ.
Известно, что парашютистка выполняла одиночный прыжок с горы Бабадаг высотой 1,7 км, когда ее парашют упал в море.
Девушку вытащили из воды и на катере доставили к берегу. Сейчас она находится в местной больнице. Кроме того, турецкие СМИ позже сообщили о столкновении и падении трех турецких парашютистов.
Инцидент прокомментировал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, консульство Украины в Анталии срочно связалось с организаторами фестиваля и медиками. Консулы следят за реабилитацией пострадавшего украинки.
Напомним, в Греции 16 октября полиция разыскала двух украинских паломников, заблудившихся на горе Афон, на которой расположены 20 православных монастырей. Украинцы отбились от группы из шести других соотечественников, свернув на неправильный путь в условиях густого тумана.