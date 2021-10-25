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Ракурс
В Киеве за нарушение карантина оштрафовали ресторан

Ресторан антивакцинаторов оштрафовали в Киеве

25 окт 2021, 15:30
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В Киеве из-за нарушения карантинных правил оштрафовали ресторан, который сознательно нарушает требования карантина.

Речь идет о ресторане Nebos, расположенный на улице Малой Житомирской. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что проведенная в учреждении по обращениям граждан проверка выявила следующие нарушения:

  • посетители заходили в заведение и передвигались по нему без одетых средств индивидуальной защиты;
  • работники заведения также обслуживали посетителей без средств индивидуальной защиты;
  • не проводился температурный скрининг всем работникам учреждения перед началом рабочей смены;
  • не проводилось измерение температуры тела посетителей бесконтактным методом;
  • не был обеспечен централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры;
  • не соблюдались требования по влажной уборке помещения заведения, мытья и дезинфекции поверхностей: не реже чем каждые два часа, перед открытием и после окончания рабочего дня/смены;
  • не проводилось обучение (инструктаж) для работников ресторана по соблюдению противоэпидемических мер, правил использования средств индивидуальной защиты, их утилизации и т. п.;
  • у входа в заведение и на столах ресторана не было размещено меню из материала, который позволяет проведение обработки дезинфицирующим средством, для бесконтактного ознакомления;
  • не была организована выдача одноразовых бумажных меню с их последующей утилизацией;
  • не соблюдался запрет на размещение посетителей в расстоянии менее 1,5 м за соседними столиками и более чем четыре человека за столом (без учета детей);
  • на входе в ресторан не была размещена информация с указанием возможного максимального количества посетителей;
  • отсутствовали данные о прохождении работниками ресторана предварительных и периодических медицинских осмотров;
  • отсутствовали документы о получении работниками заведения курса вакцинации от COVID-19;
  • не осуществлялся контроль за наличием у посетителей ресторана документов о получении курса вакцинации от COVID-19.

В результате был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 статьи 44−3 (нарушение правил карантина людей) КоАП. Материалы проверки были переданы правоохранительным органам.

Nebos позиционирует себя как «место свободных людей».


Нам не важно имеете вы маску или нет, вакцинировались или нет — мы всегда открыты для людей, которые берут ответственность за свое здоровье. Ведь именно это право есть у каждого свободного человека, — указано на странице заведения в соцсети Фейсбук.

Источник: Ракурс


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