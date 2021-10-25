Ресторан антивакцинаторов оштрафовали в Киеве

В Киеве за нарушение карантина оштрафовали ресторан

https://racurs.ua/n162108-restoran-antivakcinatorov-oshtrafovali-v-kieve.html

Ракурс

В Киеве из-за нарушения карантинных правил оштрафовали ресторан, который сознательно нарушает требования карантина.

Речь идет о ресторане Nebos, расположенный на улице Малой Житомирской. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что проведенная в учреждении по обращениям граждан проверка выявила следующие нарушения:

посетители заходили в заведение и передвигались по нему без одетых средств индивидуальной защиты;

работники заведения также обслуживали посетителей без средств индивидуальной защиты;

не проводился температурный скрининг всем работникам учреждения перед началом рабочей смены;

не проводилось измерение температуры тела посетителей бесконтактным методом;

не был обеспечен централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры;

не соблюдались требования по влажной уборке помещения заведения, мытья и дезинфекции поверхностей: не реже чем каждые два часа, перед открытием и после окончания рабочего дня/смены;

не проводилось обучение (инструктаж) для работников ресторана по соблюдению противоэпидемических мер, правил использования средств индивидуальной защиты, их утилизации и т. п.;

у входа в заведение и на столах ресторана не было размещено меню из материала, который позволяет проведение обработки дезинфицирующим средством, для бесконтактного ознакомления;

не была организована выдача одноразовых бумажных меню с их последующей утилизацией;

не соблюдался запрет на размещение посетителей в расстоянии менее 1,5 м за соседними столиками и более чем четыре человека за столом (без учета детей);

на входе в ресторан не была размещена информация с указанием возможного максимального количества посетителей;

отсутствовали данные о прохождении работниками ресторана предварительных и периодических медицинских осмотров;

отсутствовали документы о получении работниками заведения курса вакцинации от COVID-19;

не осуществлялся контроль за наличием у посетителей ресторана документов о получении курса вакцинации от COVID-19.

В результате был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 статьи 44−3 (нарушение правил карантина людей) КоАП. Материалы проверки были переданы правоохранительным органам.

Nebos позиционирует себя как «место свободных людей».