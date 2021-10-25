Ресторан антивакцинаторів оштрафували в Києві

У Києві за порушення карантину оштрафовали ресторан

https://racurs.ua/ua/n162108-restoran-antyvakcynatoriv-oshtrafuvaly-v-kyievi.html

Ракурс

У Києві через порушення карантинних правил оштрафували ресторан, який свідомо порушує вимоги карантину.

Йдеться про ресторан Nebos, розташований на вулиці Малій Житомирській. Про це 23 жовтня повідомила прес-служба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що проведена у закладі за зверненнями громадян перевірка виявила такі порушення:

відвідувачі заходили до закладу та пересувалися по ньому без вдягнутих засобів індивідуального захисту;

працівники закладу також обслуговували відвідувачів без засобів індивідуального захисту;

не проводився температурний скринінг усім працівникам закладу перед початком робочої зміни;

не здійснювалося вимірювання температури тіла відвідувачів безконтактним методом;

не було забезпечено централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери;

не дотримувалися вимоги щодо вологого прибирання приміщення закладу, миття та дезінфекції поверхонь: не рідше ніж кожні дві години, перед відкриттям та після закінчення робочого дня/зміни;

не проводилося навчання (інструктаж) для працівників ресторану щодо дотримання протиепідемічних заходів, правил використання засобів індивідуального захисту, їх утилізації тощо;

біля входу до закладу та на столах ресторану не було розміщено меню з матеріалу, котрий дозволяє проведення обробки дезінфекційним засобом, для безконтактного ознайомлення;

не було організовано видачу одноразових паперових меню з їх подальшою утилізацією;

не дотримувалася заборона щодо розміщення відвідувачів на відстані меншій ніж 1,5 м за сусідніми столиками та більш ніж чотири особи за одним столом (без урахування дітей);

на вході до ресторану не було розміщено інформацію із зазначенням можливої максимальної кількості відвідувачів;

були відсутні дані про проходження працівниками ресторану попередніх та періодичних медичних оглядів;

були відсутні документи про отримання працівниками закладу курсу вакцинації від COVID-19;

не здійснювався контроль щодо наявності у відвідувачів ресторану документів про отримання курсу вакцинації від COVID-19.

В результаті було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 статті 44−3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Матеріали перевірки були передані правоохоронним органам.

Nebos позиціонує себе як «місце вільних людей».