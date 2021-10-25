Ресторан антивакцинаторів оштрафували в Києві

Ресторан антивакцинаторів оштрафували в Києвіhttps://racurs.ua/ua/n162108-restoran-antyvakcynatoriv-oshtrafuvaly-v-kyievi.htmlРакурс
У Києві через порушення карантинних правил оштрафували ресторан, який свідомо порушує вимоги карантину.
Йдеться про ресторан Nebos, розташований на вулиці Малій Житомирській. Про це 23 жовтня повідомила прес-служба Держпродспоживслужби.
Зазначається, що проведена у закладі за зверненнями громадян перевірка виявила такі порушення:
- відвідувачі заходили до закладу та пересувалися по ньому без вдягнутих засобів індивідуального захисту;
- працівники закладу також обслуговували відвідувачів без засобів індивідуального захисту;
- не проводився температурний скринінг усім працівникам закладу перед початком робочої зміни;
- не здійснювалося вимірювання температури тіла відвідувачів безконтактним методом;
- не було забезпечено централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери;
- не дотримувалися вимоги щодо вологого прибирання приміщення закладу, миття та дезінфекції поверхонь: не рідше ніж кожні дві години, перед відкриттям та після закінчення робочого дня/зміни;
- не проводилося навчання (інструктаж) для працівників ресторану щодо дотримання протиепідемічних заходів, правил використання засобів індивідуального захисту, їх утилізації тощо;
- біля входу до закладу та на столах ресторану не було розміщено меню з матеріалу, котрий дозволяє проведення обробки дезінфекційним засобом, для безконтактного ознайомлення;
- не було організовано видачу одноразових паперових меню з їх подальшою утилізацією;
- не дотримувалася заборона щодо розміщення відвідувачів на відстані меншій ніж 1,5 м за сусідніми столиками та більш ніж чотири особи за одним столом (без урахування дітей);
- на вході до ресторану не було розміщено інформацію із зазначенням можливої максимальної кількості відвідувачів;
- були відсутні дані про проходження працівниками ресторану попередніх та періодичних медичних оглядів;
- були відсутні документи про отримання працівниками закладу курсу вакцинації від COVID-19;
- не здійснювався контроль щодо наявності у відвідувачів ресторану документів про отримання курсу вакцинації від COVID-19.
В результаті було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 статті 44−3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Матеріали перевірки були передані правоохоронним органам.
Nebos позиціонує себе як «місце вільних людей».
Нам не важливо маєте ви маску чи ні, вакцинувалися чи ні — ми завжди відкриті для людей які беруть відповідальність за своє здоров‘я. Адже саме це право є у кожної вільної людини, — вказано на сторінці закладу в соцмережі Фейсбук.