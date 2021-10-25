Парашутистка з України зірвалася в море в Туреччині. Фото: bodo.ua

https://racurs.ua/ua/n162109-parashutystka-z-ukrayiny-zirvalasya-v-more-v-turechchyni-video.html

Ракурс

Парашутистка з України Марія Процлюк впала в море в Туреччині. Вона брала участь в Міжнародному фестивалі повітряних ігор, який проходить в місті Фетхіє. Чому парашут впав, наразі невідомо.

На щастя, українку врятувала турецька берегова охорона. Стан її здоров’я задовільний, загроз життю немає. Про це повідомили турецькі ЗМІ.

Відомо, що парашутистка виконувала одиночний стрибок з гори Бабадаг заввишки 1,7 км, коли її парашут впав в море.

Дівчину витягли з води та на катері доставили до берега. Зараз вона перебуває в місцевій лікарні. Крім того, турецькі ЗМІ пізніше повідомили про зіткнення та падіння трьох турецьких парашутистів.

Інцидент прокоментував прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. За його словами, консульство України в Анталії терміново зв’язалося з організаторами фестивалю та медиками. Консули слідкують за реабілітацією постраждалої українки.

Нагадаємо, у Греції 16 жовтня поліція розшукала двох українських паломників — вони заблукали на горі Афон, на якій розташовані 20 православних монастирів. Українці відбилися від групи з шести інших співвітчизників, звернувши на неправильний шлях в умовах густого туману.