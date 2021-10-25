Дослідження. Інфографіка: Science alert

https://racurs.ua/ua/n162110-koronavirus-vbyvaie-klityny-mozku-foto.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити вченим — нове дослідження показало, що коронавірус може пошкоджувати кровоносні судини в головному мозку й тим самим порушувати когнітивні функції.

COVID-19 спричиняє загибель ендотеліальних клітин, які утворюють кровоносні судини. Про це повідомляє Science alert.

Французькі вчені з’ясували, що до 84% пацієнтів із коронавірусом страждають від неврологічних симптомів, аносмії (втратою смаку або нюху), епілептичних припадків, інсультів, втратою і сплутаністю свідомості. Нові дані показують, що це може бути пов’язано з ушкодженнями ендотелію.

Встановлено, що струнні судини — мертві клітини, що не пропускають кров — є ознакою когнітивних порушень і пов’язані з низкою медичних ризиків, зокрема й із мікроінсультом. Магнітно-резонансна томографія (МРТ) головного мозку показала, що в людей із важким перебігом коронавірусу було більше «струнних судин», через які кров не могла проходити.

Ми бачили, що в хом’яків, у яких розвиваються дуже незначні форми COVID-19, це явище, мабуть, можна зупинити, тому ми можемо сподіватися, що воно також може бути оборотним у людей, — співавтор статті Вінсент Прево з дослідного центру в Ліллі.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі активно поширюється, погіршуючи здоров’я людей навіть після одужання від хвороби. Однією з ознак інфікування COVID-19 є втрата нюху. Вчені заявили, що люди, які втратили нюх, удвічі частіше вживали зіпсовану або отруйну їжу в порівнянні з людьми без порушень.

Джерело: Science alert