В Украине усиливают ограничения для транспортных перевозок, фото: «Букский каньон»

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Ракурс

Карантинные правила для пассажирских перевозок в Украине несколько изменили.

Теперь ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на коронавирусную болезнь COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами возлагается на пассажиров.

Соответствующие изменения в постановление № 1236 внесли на заседании правительства 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира предусмотрена ответственность в виде штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

Перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

Отмечается, что новые правила касаются регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

Они не распространяются на перевозки легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время разрешается перевозка большего количества пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Также ответственность за наличие необходимых документов у пассажиров продолжает полагаться на железнодорожных и авиаперевозчиков.