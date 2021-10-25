Штраф за отсутствие COVID-документов оплатят пассажиры — деталиhttps://racurs.ua/n162113-shtraf-za-otsutstvie-covid-dokumentov-oplatyat-passajiry-detali.htmlРакурс
Карантинные правила для пассажирских перевозок в Украине несколько изменили.
Теперь ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на коронавирусную болезнь COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами возлагается на пассажиров.
Соответствующие изменения в постановление № 1236 внесли на заседании правительства 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира предусмотрена ответственность в виде штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — от 17 тыс. до 34 тыс. грн.
Перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.
Отмечается, что новые правила касаются регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.
Они не распространяются на перевозки легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время разрешается перевозка большего количества пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.
Также ответственность за наличие необходимых документов у пассажиров продолжает полагаться на железнодорожных и авиаперевозчиков.
Как и прежде, норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяются на несовершеннолетних, — отмечают в Минздраве.