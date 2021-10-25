Обязательная вакцинация – кто из украинцев потеряет работу с 8 ноября

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Обязательная вакцинация от коронавируса в Украине касается работников сферы образования и госслужащих.

Невакцинированных чиновников и учителей с 8 ноября начнут отстранять от работы. Об этом говорится в постановлении от 20 октября, обнародованное на сайте Кабмина.

Согласно документу, руководителям госорганов, предприятий, учреждений и организаций предписано обеспечить отстранение от работы сотрудников, обязательность прививок против COVID-19 которых определена перечнем и которые отказываются или уклоняются от проведения прививок.

Исключение — те, у кого абсолютные противопоказания (нужно соответствующие медицинское заключение).

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, однако низкими темпами. Осенью начался новый всплеск, тысячи людей оказались в больницах.

Одной из причин осложнений коронавируса является отсутствие прививки. Эпидемиолог Татьяна Чумаченко считает, что нельзя притягивать к побочному эффекту от вакцины все сбои со здоровьем, которые возникают у украинцев после прививки.

Если у человека повысилась температура после вакцинации, то это не обязательно из-за прививки. Например, человек что-то съел некачественное, у него развилась кишечная инфекция и повысилась температура. Поэтому хотелось бы, чтобы те, кто так эмоционально высказываются о вреде вакцинации, несли ответственность за свои слова, — отметила эпидемиолог.

Она также рассказала, что коронавирус SARS-CoV-2 может «запустить» в организме ряд патологий, которые могли бы и не развиться без инфицирования.