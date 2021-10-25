Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n162086-30-tys-covid-bolnyh-za-sutki-ekspert-ozvuchil-shokiruuschiy-prognoz-na-noyabr.html

Ракурс

Коронавирус в Украине уносит жизни многих украинцев, а количество новых больных постоянно увеличивается. По прогнозу экспертов, в Украине ожидается до 30 тыс. заболевших за сутки.

Пиковая нагрузка прогнозируется на первую половину ноября. Об этом заявил руководитель Центра экономики здоровья Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Мы ожидаем, что уже со следующей недели увидим новые максимальные показатели. Если говорить о том, чего ожидать до конца 2021 года, то 30 тыс. выявленных случаев за сутки — это абсолютно реалистичный сценарий для Украины, — подчеркнул он.

Ганиченко добавил, что со следующей недели регионы должны активнее внедрять «красную» зону карантина из-за сложной эпидемиологической ситуации. Эксперт также считает, что система здравоохранения выдержит прогнозируемые нагрузки.

По его словам, медики ежесуточно будут госпитализировать до 7 тыс. пациентов. Если говорить о смертности до конца 2021 года, то по разным сценариям ожидается до 92 тыс. умерших — это цифра с самого начала пандемии.

«Ракурс» сообщал, что до недавнего времени повторное заражение COVID-19 считалось редким явлением. Однако новые штаммы стали более часто заражать людей коронавирусом повторно. Без вакцинации и противовирусных мер люди подвергаются риску заражения COVID-19 каждые три месяца.