Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n162086-30-tys-covid-hvoryh-za-dobu-ekspert-ozvuchyv-shokuuchyy-prognoz-na-lystopad.html

Ракурс

Коронавірус в Україні забирає життя багатьох українців, а кількість нових хворих постійно збільшується. За прогнозом експертів, в Україні очікується до 30 тис. хворих на добу.

Пікове навантаження прогнозується на першу половину листопада. Про це заявив керівник Центру економіки здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Ми очікуємо, що вже з наступного тижня побачимо нові максимальні показники. Якщо говорити про те, чого очікувати до кінця 2021 року, то 30 тис. виявлених випадків на добу — це абсолютно реалістичний сценарій для України, — наголосив він.

Ганиченко додав, що з наступного тижня регіони мають активніше запроваджувати «червону» зону карантину через складну епідеміологічну ситуацію. Експерт також вважає, що система охорони здоров’я витримає прогнозовані навантаження.

За його словами, медики щодоби госпіталізуватимуть до 7 тис. пацієнтів. Якщо говорити про смертність до кінця 2021 року, то за різними сценаріями очікується до 92 тис. померлих — це цифра з самого початку пандемії.

«Ракурс» повідомляв, що до недавнього часу повторне зараження COVID-19 вважалося рідкісним явищем. Однак нові штами стали частіше заражати людей коронавірусом повторно. Без вакцинації та противірусних заходів люди піддаються ризику зараження COVID-19 кожні три місяці.