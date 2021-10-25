Причини укріплення гривні до долара пояснив Данілов. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n162085-dolar-obvalyly-vlasnyky-ovdp-danilov-pro-prychyny-ukriplennya-gryvni.html

Ракурс

Власники облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП) обвалили курс долара.

Розрахунки Національного банку та Кабінету міністрів свідчать, що середньозважений річний курс гривні повен становити 28,8 грн за 1 дол. На кінець 2021 року курс повинен бути 29,1 грн за долар, але 20 жовтня курс становив 26,1 грн за 1 дол. Курс долара обвалили штучно. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв’ю «РБК-Україна».

Це штучне явище, адже за нормативними документами Національного банку вони роблять все правильно. І тоді у мене питання, хто написав всі ці алгоритми? У нас виходить, що ми зміцнюємо національну валюту, але для кого? Для тих людей, які тримають ОВДП? — каже Данілов.

За словами секретаря РНБО, процентна ставка в банківській системі України абсолютно несправедлива по відношенню до бізнесу, оскільки він не може конкурувати з процентною ставкою, яка є в інших країнах.

Чиновник наголошує, що сьогодні банківська система сама не працює в тому вигляді, в якому вона повинна була б працювати на державу. За словами Данілова, ця система була побудована за відсутності контролю з боку Національного банку.

І коли Ігорю Валерійовичу Коломойському розповідають про те, що він щось там робив… Він поодинці це робити не міг, в цьому брали участь ті люди, які перебували тоді в Національному банку, і прізвища яких ніхто не хоче називати. Вони не перебувають сьогодні в процесуально-слідчих відносинах з державою, що є абсолютно несправедливим. Тому що вирішивши питання тільки Коломойського, ми не вирішуємо задачу з іншими відповідальними, яка на сьогоднішній день є, — зазначив він.



Нагадаємо, у Національному банку України повідомляли, що 22 жовтня середній курс купівлі готівкового долара становив 26,2245 грн. Курс продажу становив 26,469 грн.

Джерело: «РБК-Україна»