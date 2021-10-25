Причины укрепления гривны к доллару объяснил Данилов. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n162085-dollar-obvalili-vladelcy-ovgz-danilov-o-prichinah-ukrepleniya-grivny.html

Ракурс

Держатели облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) обвалили курс доллара.

Расчеты Национального банка и Кабинета министров говорят, что средневзвешенный годовой курс гривны должен составлять 28,8 грн за 1 долл. На конец 2021 года курс должен быть 29,1 грн за доллар, но 20 октября курс составлял 26,1 грн за 1 долл. Курс доллара обвалили искусственно. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью «РБК-Украина».

Это искусственное явление, ведь по нормативным документам Национального банка они делают все правильно. И тогда у меня вопрос, кто написал все эти алгоритмы? У нас получается, что мы укрепляем национальную валюту, но для кого? Для тех людей, которые держат ОВГЗ? — говорит Данилов.

По словам секретаря СНБО, процентная ставка в банковской системе Украины абсолютно несправедлива по отношению к бизнесу, поскольку он не может конкурировать с процентной ставкой, которая есть в других странах.

Чиновник отмечает, что сегодня банковская система сама не работает в том виде, в котором она должна была бы работать на государство. По словам Данилова, эта система была построена при отсутствии контроля со стороны Национального банка.

И когда Игорю Валерьевичу Коломойскому рассказывают о том, что он что-то там делал… Он в одиночку это делать не мог, в этом принимали участие те люди, которые находились тогда в Национальном банке, и фамилии которых никто не хочет называть. Они не состоят сегодня в Процессуально-следственных отношениях с государством, что является абсолютно несправедливым. Потому что решив вопрос только Коломойского, мы не решаем задачу с другими ответственными, которая на сегодняшний день есть, — отметил он.



Напомним, в Национальном банке Украины сообщали, что 22 октября средний курс покупки наличного доллара составил 26,2245 грн. Курс продажи составил 26,469 грн.

Источник: «РБК-Украина»