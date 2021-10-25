Что делать с температурой при новом штамме коронавируса, рассказал медик

Что делать с температурой при новом штамме коронавируса, рассказал медикhttps://racurs.ua/n162084-chto-delat-s-temperaturoy-pri-novom-shtamme-koronavirusa-rasskazal-medik.htmlРакурс
Температура всегда была одним из основных симптомов коронавирусной болезни COVID-19, а в нынешних условиях у многих пациентов она просто бывает изнурительной, часто ее трудно сбить лекарствами и она может держаться по 10−14 дней, поднимаясь выше 38°.
Об этом в своем YouTube-канале сообщил советник Львовского городского головы по вопросам медицины доктор Тарас Жиравецкий.
Конечно, мнения ученых, как всегда, расходятся в таких ситуациях, когда новая какая-то инфекция, и часть врачей и медиков советует не сбивать температуру, часть советует сбивать, — отметил Жиравецкий. — Мое личное мнение и практика — с того времени, сколько длится ковид, я рекомендую всем сбивать температуру с первого дня заболевания.
Жиравецкий отмечает, что на практике одним из лучших препаратов для снижения температуры при COVID-19 оказался нимесулид (нимесил). По его словам, другие препараты, такие как ибупрофен и парацетамол, также работают, но их нужно давать чаще и в больших дозах.
По его словам, нимесил сбивает температуру примерно до 12 часов.
Помните, что во время приема этих лекарств желательно принимать лекарства для снижения кислотности в желудке во избежание обострения гастрита и уменьшения изжоги в желудке, — подчеркнул он.
Жиравецкий также отмечает, что витамин C, витамин D и цинк при современных штаммах коронавируса почти не работают и не дают никакой ощутимой преимущества пациенту в плане общего состояния.
А вот снижение температуры, все же, на мой взгляд, дает достаточно хороший результат, — подчеркнул медик.
Если температура не сбивается, надо обязательно обратиться к семейному врачу и, соответственно, изменить тактику или даже порой госпитализировать пациента, если температура шестой, седьмой, восьмой день высокая, — добавил он. — То есть, это достаточно неприятная вещь, когда высокая есть температура на более поздний день заболевания.
Жиравецкий добавил, что COVID-19 является очень «хитрой» болезнью — в первые дни может быть повышенная температура, впоследствии несколько дней не быть, после чего температура снова поднимается.
Чаще всего, если с шестого, седьмого или восьмого дня поднялась температура, это признак присоединения бактериальной инфекции или появления осложнений ковида — это надо очень серйозно учитывать и обязательно предупредить своего врача об этом, — подчеркнул он.
Жиравецкий подчеркивает, что в случае, если после выписки из больницы снова поднялась температура, нужно об этом сообщить врачу, поскольку снова нужна терапия антибиотиками.
Это не повторный ковид, это может быть повторное воспаление легких, которое требует своевременного лечения, — отметил медик.