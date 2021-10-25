Что делать с температурой при новом штамме коронавируса, рассказал медик

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n162084-chto-delat-s-temperaturoy-pri-novom-shtamme-koronavirusa-rasskazal-medik.html

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Температура всегда была одним из основных симптомов коронавирусной болезни COVID-19, а в нынешних условиях у многих пациентов она просто бывает изнурительной, часто ее трудно сбить лекарствами и она может держаться по 10−14 дней, поднимаясь выше 38°.

Об этом в своем YouTube-канале сообщил советник Львовского городского головы по вопросам медицины доктор Тарас Жиравецкий.

Конечно, мнения ученых, как всегда, расходятся в таких ситуациях, когда новая какая-то инфекция, и часть врачей и медиков советует не сбивать температуру, часть советует сбивать, — отметил Жиравецкий. — Мое личное мнение и практика — с того времени, сколько длится ковид, я рекомендую всем сбивать температуру с первого дня заболевания.

Жиравецкий отмечает, что на практике одним из лучших препаратов для снижения температуры при COVID-19 оказался нимесулид (нимесил). По его словам, другие препараты, такие как ибупрофен и парацетамол, также работают, но их нужно давать чаще и в больших дозах.

По его словам, нимесил сбивает температуру примерно до 12 часов.

Помните, что во время приема этих лекарств желательно принимать лекарства для снижения кислотности в желудке во избежание обострения гастрита и уменьшения изжоги в желудке, — подчеркнул он.

Жиравецкий также отмечает, что витамин C, витамин D и цинк при современных штаммах коронавируса почти не работают и не дают никакой ощутимой преимущества пациенту в плане общего состояния.

А вот снижение температуры, все же, на мой взгляд, дает достаточно хороший результат, — подчеркнул медик.

Если температура не сбивается, надо обязательно обратиться к семейному врачу и, соответственно, изменить тактику или даже порой госпитализировать пациента, если температура шестой, седьмой, восьмой день высокая, — добавил он. — То есть, это достаточно неприятная вещь, когда высокая есть температура на более поздний день заболевания.

Жиравецкий добавил, что COVID-19 является очень «хитрой» болезнью — в первые дни может быть повышенная температура, впоследствии несколько дней не быть, после чего температура снова поднимается.

Чаще всего, если с шестого, седьмого или восьмого дня поднялась температура, это признак присоединения бактериальной инфекции или появления осложнений ковида — это надо очень серйозно учитывать и обязательно предупредить своего врача об этом, — подчеркнул он.

Жиравецкий подчеркивает, что в случае, если после выписки из больницы снова поднялась температура, нужно об этом сообщить врачу, поскольку снова нужна терапия антибиотиками.