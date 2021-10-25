Що робити з температурою при новому штамі коронавірусу, розповів медик

В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n162084-scho-robyty-z-temperaturou-pry-novomu-shtami-koronavirusu-rozpoviv-medyk.html

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Температура завжди була одним з основних симптомів коронавірусної хвороби COVID-19, а в нинішніх умовах у багатьох пацієнтів вона просто є виснажливою, часто її важко збити ліками і вона може триматися по 10−14 днів, піднімаючись вище 38°.

Про це у своєму YouTube-каналі повідомив радник Львівського міського голови з питань медицини доктор Тарас Жиравецький.

Звичайно, що думки вчених, як завжди, розходяться в таких ситуаціях, коли нова є якась інфекція, і частина лікарів і медиків радить не збивати температуру, частина радить збивати, — зазначив Жиравецький. — Моя особиста думка і практика — з того часу, скільки триває ковід, я рекомендую усім збивати температуру з першого дня захворювання.

Жиравецький зазначає, що на практиці одним з найкращих препаратів для зниження температури при COVID-19 виявився німесулід (німесил). За його словами, інші препарати, такі як ібупрофен та парацетамол, також працюють, але їх потрібно давати частіше і в більших дозах.

За його словами, німесил збиває температуру приблизно до 12 годин.

Пам‘ятайте, що під час прийому цих ліків бажано приймати ліки для зниження кислотності у шлунку для уникнення загострення гастриту та зменшення печії у шлунку, — наголосив він.

Жиравецький також наголошує, що вітамін C, вітамін D та цинк при сучасних штамах коронавірусу майже не працюють і не дають жодної відчутної переваги пацієнту в плані загального стану.

А от зниження температури, все-таки, на мій погляд, дає досить гарний результат, — наголосив медик.

Якщо температура не збивається, треба обов’язково звернутися до сімейного лікаря і, відповідно, змінити тактику або навіть деколи госпіталізувати пацієнта, якщо температура шостий, сьомий, восьмий день є високою, — додав він. — Тобто, це досить неприємна річ, коли висока є температура на пізніший день захворювання.

Жиравецький додав, що COVID-19 є дуже «хитрою» хворобою — у перші дні може бути підвищена температура, згодом кілька днів не бути, після чого температура знову піднімається.

Найчастіше, якщо, з шостого, сьомого чи восьмого дня піднялася температура, це ознака приєднання бактерійної інфекції або появи ускладнень ковіду — на це треба дуже серйозно зважати і обов’язково попередити свого лікаря про це, — наголосив він.

Жиравецький наголошує, що в разі, якщо після виписання з лікарні знову піднялася температура, потрібно про це повідомити лікаря, оскільки знову потрібна терапія антибіотиками.