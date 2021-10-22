Украинцы увидели новые курсы в обменниках в конце недели

Курс. Фото: istock

https://racurs.ua/n162000-ukraincy-uvideli-novye-kursy-v-obmennikah-v-konce-nedeli.html

Ракурс

Курс доллара в Украине внезапно подскочил в конце недели. 22 октября средний курс покупки наличного доллара вырос на 10,5 коп. и составляет 26,2245 грн.

Курс продажи вырос на 11,95 коп. — до 26,469 грн. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

После решения Нацбанка о сохранении учетной ставки на уровне 8,5% годовых (при том, что весь рынок ожидал ее повышение как минимум до 9% годовых) — четверг прошел крайне неудачно для нацвалюты. После оглашения решения НБУ котировки доллара начали стремительно расти и в итоге доллар подорожал сразу до 26,345/26,365 грн.

Первая реакция рынка на решение регулятора оказалась очень нервозной и негативной.

По информации «Минфина», крупные клиенты так и не составили для себя «общий пазл и понимание» относительно дальнейшего поведения курса. И поэтому рынок будет в некотором сумбуре и многое будет зависеть от того, как себя поведет Нацбанк в этой ситуации.

Скорее всего ему придется сейчас держать руку на пульсе событий и от его оперативности во многом и будет зависеть курсовой тренд на межбанке.

Напомним, ранее мы сообщали, что курс доллара в Украине незначительно упадет в октябре, а гривна укрепится — такие изменения на валютном рынке спрогнозировали аналитики. В сентябре валютные поступления от аграриев усилили позиции гривны, поэтому курс национальной валюты в октябре может незначительно уступить доллару США.