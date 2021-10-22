Українці побачили нові курси в обмінниках наприкінці тижня

курс долара. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162000-ukrayinci-pobachyly-novi-kursy-v-obminnykah-naprykinci-tyjnya.html

Ракурс

Курс долара в Україні раптово підскочив наприкінці тижня. 22 жовтня середній курс купівлі готівкового долара зріс на 10,5 коп. і становить 26,2245 грн.

Курс продажу зріс на 11,95 коп. — до 26,469 грн. Про це повідомляє Національний банк України.

Після рішення Нацбанку про збереження облікової ставки на рівні 8,5% річних (при тому, що весь ринок очікував її підвищення як мінімум до 9% річних) — четвер пройшов вкрай невдало для нацвалюти. Після оголошення рішення НБУ котирування долара почали стрімко зростати та в підсумку долар подорожчав відразу до 26,345/26,365 грн.

Перша реакція ринку на рішення регулятора виявилася дуже знервованою та негативною.

За інформацією «Мінфіну», великі клієнти так і не склали для себе «загальний пазл і розуміння» щодо подальшої поведінки курсу. І тому ринок буде в деякому сумбурі та багато що залежатиме від того, як себе поведе Нацбанк у цій ситуації.

Швидше за все йому доведеться зараз тримати руку на пульсі подій і від його оперативності багато в чому й буде залежати курсовий тренд на міжбанку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс долара в Україні несуттєво впаде в жовтні, а гривня зміцниться — такі зміни на валютному ринку спрогнозували аналітики. У вересні валютні надходження від аграріїв посилили позиції гривні, тому курс національної валюти в жовтні може незначно поступитися долару США.