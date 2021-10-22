РНБО збирається на нове засідання – про що говоритимуть. Фото: РНБО

https://racurs.ua/ua/n161999-rnbo-zbyraietsya-na-nove-zasidannya-pro-scho-govorytymut.html

Ракурс

Рада національної безпеки й оборони (РНБО) проведе нове засідання в п’ятницю, 22 жовтня.

Попередньо початок засідання РНБО очікується о 16.00. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на власні джерела.

Співрозмовник агентства розповів, що тема нинішнього засідання — енергетика. Попереднє засідання РНБО відбулося 15 жовтня.

На ньому було затверджено санкції проти осіб, які приймали та організовували вибори РФ в окупованому Криму і на Донбасі. До переліку додано понад 200 осіб.

Також під санкції потрапила російська компанія MERE — мережа працює в окупованому Криму. Під час засідання РНБО також уперше в історії затвердили план оборони України.

«Ракурс» повідомляв, що за помилки РНБО у санкціях щодо кримінальних авторитетів звільнили керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

У п’ятницю, 15 жовтня, Данілов заявив, що у рішенні РНБО, яке стосувалося санкцій стосовно кримінальних авторитетів та злодіїв у законі, допустили помилки щодо 108 осіб.

Джерело: «Укрінформ»