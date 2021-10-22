СНБО собирается на новое заседание – о чем будут говорить. Фото: СНБО

https://racurs.ua/n161999-snbo-sobiraetsya-na-novoe-zasedanie-o-chem-budut-govorit.html

Ракурс

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет новое заседание в пятницу, 22 октября.

Предварительно начало заседания СНБО ожидается в 16.00. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на собственные источники.

Собеседник агентства рассказал, что тема нынешнего заседания — энергетика. Предыдущее заседание СНБО состоялось 15 октября.

На нем утвердили санкции против лиц, принимавших и организовавших выборы РФ в оккупированном Крыму и на Донбассе. В перечень добавлено более 200 человек.

Также под санкции попала российская компания MERE — сеть работает в оккупированном Крыму. Во время заседания СНБО также впервые в истории утвердили план обороны Украины.

«Ракурс» сообщал, что за ошибки СНБО в санкциях в отношении криминальных авторитетов уволили руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

В пятницу, 15 октября, Данилов заявил, что в решении СНБО, которое касалось санкций в отношении уголовных авторитетов и воров в законе, допустили ошибки относительно 108 человек.

Источник: «Укринформ»