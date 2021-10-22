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Ракурс
СНБО собирается на новое заседание – о чем будут говорить. Фото: СНБО

СНБО собирается на новое заседание — о чем будут говорить

22 окт 2021, 13:56
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет новое заседание в пятницу, 22 октября.

Предварительно начало заседания СНБО ожидается в 16.00. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на собственные источники.

Собеседник агентства рассказал, что тема нынешнего заседания — энергетика. Предыдущее заседание СНБО состоялось 15 октября.

На нем утвердили санкции против лиц, принимавших и организовавших выборы РФ в оккупированном Крыму и на Донбассе. В перечень добавлено более 200 человек.

Также под санкции попала российская компания MERE — сеть работает в оккупированном Крыму. Во время заседания СНБО также впервые в истории утвердили план обороны Украины.

«Ракурс» сообщал, что за ошибки СНБО в санкциях в отношении криминальных авторитетов уволили руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.


В пятницу, 15 октября, Данилов заявил, что в решении СНБО, которое касалось санкций в отношении уголовных авторитетов и воров в законе, допустили ошибки относительно 108 человек.

Источник: «Укринформ»

Источник: Ракурс


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