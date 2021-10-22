Выборы главы Верховного суда - кто возглавил ВС вместо Данишевской

https://racurs.ua/n161996-vybory-glavy-verhovnogo-suda-kto-vozglavil-vs-vmesto-danishevskoy.html

Ракурс

В Верховном суде 22 октября состоялись выборы председателя. Предыдущий глава высшего судебного органа страны Валентина Данишевская 8 октября объявила о намерении уйти с поста на пенсию.

Верховный суд возглавил Всеволод Князев. За него отдали голоса 98 делегатов из 169, прибывших на Пленум. Новый глава ВС приступит к работе 1 декабря.

На Пленуме ВС судьи выбирали из трех претендентов, хотя в начале работы состоялась горячая дискуссия о том, можно ли сегодня проводить выборы председателя суда.

Делегаты Пленума выбирали между таких судей:

судьи Кассационного господарского суда выдвинули кандидатуру своего коллеги Владимира Погребняка;

глава Кассационного суда ВС Михаил Смокович предложил на главу Верховного суда секретаря Палаты Верховного суда Всеволода Князева;

судья Кассационного хозсуда Олег Ткачук выдвинул свою кандидатуру.

Данишевская возглавляла Верховный суд с 2017 года. Ранее она заявила, что судебная реформа в Украине может быть признана неконституционной. Верховный суд обратился с соответствующим представлением в Конституционный суд. Эксперты заявляли, что это решение «расчищает» дорогу к уничтожению реформы.

Участие в голосовании на Пленуме ВС приняли 169 судей, а бюллетени получили 168. Один из них отказался участвовать в процедуре.

Действительными оказались 163 бюллетеня, пять — недействительны. Не поддержали ни одного кандидата — 9.

Голоса распределились следующим образом: