Выборы главы Верховного суда — кто возглавил ВС вместо Данишевскойhttps://racurs.ua/n161996-vybory-glavy-verhovnogo-suda-kto-vozglavil-vs-vmesto-danishevskoy.htmlРакурс
В Верховном суде 22 октября состоялись выборы председателя. Предыдущий глава высшего судебного органа страны Валентина Данишевская 8 октября объявила о намерении уйти с поста на пенсию.
Верховный суд возглавил Всеволод Князев. За него отдали голоса 98 делегатов из 169, прибывших на Пленум. Новый глава ВС приступит к работе 1 декабря.
На Пленуме ВС судьи выбирали из трех претендентов, хотя в начале работы состоялась горячая дискуссия о том, можно ли сегодня проводить выборы председателя суда.
Делегаты Пленума выбирали между таких судей:
- судьи Кассационного господарского суда выдвинули кандидатуру своего коллеги Владимира Погребняка;
- глава Кассационного суда ВС Михаил Смокович предложил на главу Верховного суда секретаря Палаты Верховного суда Всеволода Князева;
- судья Кассационного хозсуда Олег Ткачук выдвинул свою кандидатуру.
Данишевская возглавляла Верховный суд с 2017 года. Ранее она заявила, что судебная реформа в Украине может быть признана неконституционной. Верховный суд обратился с соответствующим представлением в Конституционный суд. Эксперты заявляли, что это решение «расчищает» дорогу к уничтожению реформы.
Участие в голосовании на Пленуме ВС приняли 169 судей, а бюллетени получили 168. Один из них отказался участвовать в процедуре.
Действительными оказались 163 бюллетеня, пять — недействительны. Не поддержали ни одного кандидата — 9.
Голоса распределились следующим образом:
- судья Кассационного хозяйственного суда Владимир Погребняк — 49.
- секретарь Палаты Верховного суда Всеволод Князев — 98.
- судья КГС ВС Олег Ткачук — 7.