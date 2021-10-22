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Ракурс
Выборы главы Верховного суда - кто возглавил ВС вместо Данишевской

Выборы главы Верховного суда — кто возглавил ВС вместо Данишевской

22 окт 2021, 13:37
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В Верховном суде 22 октября состоялись выборы председателя. Предыдущий глава высшего судебного органа страны Валентина Данишевская 8 октября объявила о намерении уйти с поста на пенсию.

Верховный суд возглавил Всеволод Князев. За него отдали голоса 98 делегатов из 169, прибывших на Пленум. Новый глава ВС приступит к работе 1 декабря.

Всеволод Князев, фото - sud.ua

На Пленуме ВС судьи выбирали из трех претендентов, хотя в начале работы состоялась горячая дискуссия о том, можно ли сегодня проводить выборы председателя суда.

Делегаты Пленума выбирали между таких судей:

  • судьи Кассационного господарского суда выдвинули кандидатуру своего коллеги Владимира Погребняка;
  • глава Кассационного суда ВС Михаил Смокович предложил на главу Верховного суда секретаря Палаты Верховного суда Всеволода Князева;
  • судья Кассационного хозсуда Олег Ткачук выдвинул свою кандидатуру.

Данишевская возглавляла Верховный суд с 2017 года. Ранее она заявила, что судебная реформа в Украине может быть признана неконституционной. Верховный суд обратился с соответствующим представлением в Конституционный суд. Эксперты заявляли, что это решение «расчищает» дорогу к уничтожению реформы.

Участие в голосовании на Пленуме ВС приняли 169 судей, а бюллетени получили 168. Один из них отказался участвовать в процедуре.

Действительными оказались 163 бюллетеня, пять — недействительны. Не поддержали ни одного кандидата — 9.


Голоса распределились следующим образом:

  • судья Кассационного хозяйственного суда Владимир Погребняк — 49.
  • секретарь Палаты Верховного суда Всеволод Князев — 98.
  • судья КГС ВС Олег Ткачук — 7.

Источник: Ракурс


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