Хто очолив Верховний суд замість Данішевської - вибори голови ВС

https://racurs.ua/ua/n161996-vybory-golovy-verhovnogo-sudu-hto-ocholyv-vs-zamist-danishevskoyi.html

Ракурс

У Верховному суді 22 жовтня відбулися вибори голови. Попередній голова вищого судового органу країни Валентина Данішевська 8 жовтня оголосила про намір піти з посади на пенсію.

Верховний суд очолив Всеволод Князєв. За нього віддали голоси 98 делегатів зі 169, які прибули на Пленум. Новий очільник приступить до роботи 1 грудня.

На Пленумі ВС судді обирали з-поміж трьох претендентів, хоч на початку роботи відбулася гаряча дискусія щодо того, чи можна сьогодні проводити вибори очільника суду.

Делегати Пленуму обирали з поміж таких суддів:

судді Касаційного господарского суду висунули кандидатуру свого колеги Володимира Погребняка;

очільник Касаційного суду ВС Михайло Смокович запропонував на очільника Верховного суду секретаря Великої палати Верховного суду Всеволода Князєва;

суддя Касаційного госпсуду Олег Ткачук висунув свою кандидатуру.

Данішевська очолювала Верховний суд з 2017 року. Раніше вона заявила, що судова реформа в Україні може бути визнана неконституційною. Верховний суд звернувся з відповідним поданням у Конституційний суд. Експерти заявляли, що це рішення «розчищає" дорогу до знищення реформи.

Участь в голосуванні на Пленумі ВС взяли 169 суддів, а бюлетені отримали 168. Один з них відмовився брати участь у процедурі.

Дійсними виявилися 163 бюлетеня, п’ять — недійсні. Не підтримали жодного кандидата — 9.

Голоси розподілилися наступним чином: