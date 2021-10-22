Налоги. Фото: istock

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Кабинет министров готовится взимать налоги с украинцев, если они не смогут объяснить источник дохода на определенную категорию покупок.

Соответствующий законопроект уже в разработке. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады, «слуга» Данил Гетманцев в эфире программы «Право на власть».

По словам Гетманцева, государство будет интересоваться, откуда гражданин взял деньги на дорогостоящее приобретение — квартиру или авто.

Если ваши официальные доходы ниже суммы покупки, с вас могут взыскать налог из разницы, — рассказал нардеп.

Напомним, ранее мы сообщали, что внедрение накопительной пенсионной системы планирует Кабинет министров начать в 2021 году. Министр социальной политики Украины Марина Лазебная призвала депутатов рассмотреть законопроект № 2683 о внедрении в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения как неотложный.