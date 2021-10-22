Податки. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161998-platy-z-livyh-dohodiv-uryad-napracovuie-zakon-pro-nepryami-vydy-opodatkuvannya.html

Ракурс

Кабінет міністрів готується стягувати податки з українців, якщо вони не зможуть пояснити джерело доходу на певну категорію покупок.

Відповідний законопроект уже в розробці. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради, «слуга» Данило Гетманцев в ефірі програми «Право на владу».

За словами Гетманцева, держава цікавитиметься, звідки громадянин узяв гроші на коштовне придбання — квартиру чи авто.

Якщо ваші офіційні прибутки нижчі за суму покупки, з вас можуть стягнути податок із різниці, — розповів нардеп.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що впровадження накопичувальної пенсійної системи планує Кабінет міністрів розпочати у 2021 році. Міністр соціальної політики України Марина Лазебна закликала депутатів розглянути законопроект № 2683 про впровадження в Україні загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення як невідкладний.