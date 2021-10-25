Обов'язкова вакцинація – хто з українців втратить роботу з 8 листопада

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Обов’язкова вакцинація від коронавірусу в Україні стосується працівників сфери освіти та держслужбовців.

Невакцинованих чиновників і вчителів з 8 листопада почнуть відсторонювати від роботи. Про це йдеться в постанові від 20 жовтня, оприлюдненій на сайті Кабміну.

Згідно з документом, керівникам державних органів, підприємств, установ і організацій наказано забезпечити відсторонення від роботи працівників, обов’язковість щеплень проти COVID-19 яких визначена переліком і які відмовляються або ухиляються від проведення щеплень.

Виняток — люди, які мають абсолютні протипоказання (потрібен відповідний медичний висновок).

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні триває, однак низькими темпами. Восени розпочався новий спалах, тисячі людей опинилися в лікарнях.

Однією з причин ускладнень коронавірусу є відсутність щеплення. Епідеміолог Тетяна Чумаченко вважає, що не можна притягувати до побічного ефекту від вакцини всі збої зі здоров’ям, які виникають в українців після щеплення.

Якщо в людини підвищилася температура після вакцинації, то це не обов’язково через щеплення. Наприклад, людина щось з’їла недоброякісне, у неї розвинулася кишкова інфекція та підвищилася температура. Тому хотілося б, щоб ті, хто так емоційно висловлюються про шкоду вакцинації, несли відповідальність за свої слова, — зазначила епідеміолог.

Вона також розповіла, що коронавірус SARS-CoV-2 може «запустити» в організмі низку патологій, які могли б і не розвинутися без інфікування.