Влада Сміли відмовилася перейменовувати вулицю Валентини Терешкової. Фото: МК

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Перейменувати вулицю Валентини Терешкової у Смілі відмовилася місцева влада.

Смілянська міська рада відмовилась розглянути можливість перейменування вулиці космонавтки й депутата Держдуми РФ від пропутінської «Єдиної Росії» Валентини Терешкової на честь загиблих у війні смілянців. Про це 25 жовтня повідомляє видання LB.ua із посиланням на відповідь міської ради на запит журналіста.

У запиті від 12 жовтня йшлося про розгляд можливості перейменування вулиці імені Терешкової, котра голосувала за окупацію Криму, на імена людей, які загинули на Донбасі та були жителями Сміли. Але виконком відповів, що вулицю не будуть перейменовувати, оскільки пропозицію подав не житель міста.

Як відомо, перейменовувати вулицю Терешкової в Смілі відмовляються вже не вперше. У вересні цього вимагав голова руху «Декомунізація. Україна» Вадим Позняков. Тоді в міськраді ініціатору відповіли, що його звернення не візьмуть до уваги, оскільки він не є жителем Сміли.

Нагадаємо, центральну площу в Запоріжжі можуть перейменувати на честь американського порноактора Біллі Геррінгтона. Петицію про перейменування площі Маяковського вже підписала необхідна кількість містян.