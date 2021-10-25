Власти смелы отказались переименовывать улицу Валентины Терешковой. Фото: МК

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Переименовать улицу Валентины Терешковой в Смеле отказались местные власти.

Смелянский городской совет отказался рассмотреть возможность переименования улицы космонавтки и депутата Госдумы РФ от пропутинской «Единой России» Валентины Терешковой в честь погибших в войне смелянцев. Об этом 25 октября сообщает издание LB.ua со ссылкой на ответ городского совета на запрос журналиста.

В запросе от 12 октября речь шла о рассмотрении возможности переименования улицы имени Терешковой, которая голосовала за оккупацию Крыма, на имена людей, которые погибли на Донбассе и были жителями Смелы. Но исполком ответил, что улицу не будут переименовывать, поскольку предложение подал не житель города.

Как известно, переименовывать улицу Терешковой в Смеле отказываются уже не впервые. В сентябре этого требовал председатель движения «Декоммунизация. Украина» Вадим Позняков. Тогда в горсовете инициатору ответили, что его обращение не примут во внимание, поскольку он не является жителем Смелы.

Напомним, центральную площадь в Запорожье могут переименовать в честь американского порноактера Билли Геррингтона. Петицию о переименовании площади Маяковского уже подписало необходимое количество горожан.