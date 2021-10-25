В Україні посилюють обмеження для транспортних перевезень, фото: «Букский каньон»

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Ракурс

Карантинні правила для пасажирських перевезень в Україні дещо змінили.

Тепер відповідальність за наявність документа про щеплення або негативного тесту на коронавірусну хворобу COVID-19 під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами покладається на пасажирів.

Відповідні зміни до постанови № 1236 внесли під час засідання уряду 20 жовтня. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За відсутність документу про щеплення або негативного тесту у пасажира передбачена відповідальність у виді штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 17 тис. до 34 тис. грн.

Перевізник зобов’язаний проінформувати пасажирів про те, що у них має бути один із необхідних документів.

Зазначається, що нові правила стосуються регулярних та нерегулярних перевезень в міжобласному і міжнародному сполученнях.

Вони не поширюються на перевезення легковими автомобілями, якщо кількість пасажирів там не більше п’яти (без урахування дітей до 14 років). Водночас дозволяється перевезення більшої кількості пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім’ї.

Також відповідальність за наявність необхідних документів у пасажирів продовжує покладатися на залізничних та авіаперевізників.