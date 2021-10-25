Ліки. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n162114-pershi-tabletky-vid-covid-19-mayje-otrymaly-zelene-svitlo.html

Ракурс

Таблетки від коронавірусу з’являться вже найближчим часом у масовому виробництві. Американська фармацевтична компанія Merck подала до Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) заявку на схвалення препарату «Молнупіравір» у Європі.

EMA почало прискорений процес ліцензування препарату. Про це повідомляє The Guardian.

Виробники заявляють, що якщо таблетки від коронавірусу отримають «зелене світло», то вони стануть першим препаратом для лікування COVID-19, який не потрібно вводити за допомогою голок. До цього Merck зауважувала, що таблетки вдвічі скоротили число госпіталізацій і смертей серед пацієнтів із ранніми симптомами коронавірусу. Результати дослідження були настільки успішними, що незалежні медичні експерти, які спостерігали за ходом випробувань, рекомендували припинити їх достроково.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нове дослідження показало, що коронавірус може пошкоджувати кровоносні судини в головному мозку й тим самим порушувати когнітивні функції.

Джерело: The Guardian