Мэр Ивано-Франковска предложил публично избивать вандалов буками на площади. Фото: УП

https://racurs.ua/n162155-mer-ivano-frankovska-predlojil-publichno-izbivat-vandalov-bukami-na-ploschadi.html

Ракурс

В Ивано-Франковске местный житель побил светильники и разгромил клумбу возле кафе. Полиция задержала хулигана, ему грозит до пяти лет за решеткой.

Городской голова Руслан Марцинкив поинтересовался в полиции, какое реальное наказание может получить хулиган. Правоохранители объяснили, что подозреваемый уклонялся от военной службы, поэтому его передали в военкомат. Об этом сообщает «Блиц-Инфо».

Марцинкив заявил, что вандалов нужно публично бить буками на площади. Так он предложил изменить Кодекс об административных правонарушениях.

Снять штаны и по голой заднице дать 20 буков. Это было бы наиболее действенно, а то играются штрафами. Сейчас начнутся адвокаты, переквалификация… Штрафник заплатит 1 тыс. 700 грн и на этом все, — пошутил мэр.



Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив решил устроить охоту на граффитчиков. За «голову» авторов граффити с рекламой наркотиков предлагают 10 тыс. грн. Местные жители инициативу мэра поддержали — они считают, что для граффити, которое имеет художественную ценность, нужно выделить специальное место, а с «творчеством» наркодельцов стоит бороться.

Источник: «Блиц-Инфо»