Мер Івано-Франківська запропонував публічно бити вандалів буками на майдані. Фото: УП

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В Івано-Франківську місцевий житель побив світильники та розгромив клумбу біля кафе. Поліція затримала хулігана, йому загрожує до п’яти років за ґратами.

Міський голова Руслан Марцінків поцікавився в поліції, яке реальне покарання може отримати хуліган. Правоохоронці пояснили, що підозрюваний ухилявся від військової служби, тож його передали у військкомат. Про це інформує «Бліц-Інфо».

Марцінків заявив, що вандалів потрібно публічно бити буками на майдані. Так він запропонував змінити Кодекс про адміністративні правопорушення.

Зняти штани й голій дупі 20 буків дати. Це було б найбільш дієво, а то граються штрафами. Зараз почнуться адвокати, перекваліфікація… Штрафник заплатить 1 тис. 700 грн і на цьому все, — пожартував мер.



Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вирішив влаштувати полювання на графітників. За «голову» авторів графіті з рекламою наркотиків пропонують 10 тис. грн. Місцеві жителі ініціативу мера підтримали — вони вважають, що для графіті, що має художню цінність, потрібно виділити спеціальне місце, а з «творчістю» наркоділків варто боротися.

Джерело: «Бліц-Інфо»