Мер Івано-Франківська запропонував публічно бити вандалів буками на майданіhttps://racurs.ua/ua/n162155-mer-ivano-frankivska-zaproponuvav-publichno-byty-vandaliv-bukamy-na-maydani.htmlРакурс
В Івано-Франківську місцевий житель побив світильники та розгромив клумбу біля кафе. Поліція затримала хулігана, йому загрожує до п’яти років за ґратами.
Міський голова Руслан Марцінків поцікавився в поліції, яке реальне покарання може отримати хуліган. Правоохоронці пояснили, що підозрюваний ухилявся від військової служби, тож його передали у військкомат. Про це інформує «Бліц-Інфо».
Марцінків заявив, що вандалів потрібно публічно бити буками на майдані. Так він запропонував змінити Кодекс про адміністративні правопорушення.
Зняти штани й голій дупі 20 буків дати. Це було б найбільш дієво, а то граються штрафами. Зараз почнуться адвокати, перекваліфікація… Штрафник заплатить 1 тис. 700 грн і на цьому все, — пожартував мер.
Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вирішив влаштувати полювання на графітників. За «голову» авторів графіті з рекламою наркотиків пропонують 10 тис. грн. Місцеві жителі ініціативу мера підтримали — вони вважають, що для графіті, що має художню цінність, потрібно виділити спеціальне місце, а з «творчістю» наркоділків варто боротися.
Джерело: «Бліц-Інфо»