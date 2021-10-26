Рейтинг партій. Фото: СН

https://racurs.ua/ua/n162154-novyy-reytyng-partiy-opryludnyly-sociology-hto-vyrvavsya-v-lidery.html

Ракурс

Рейтинг партій оприлюднили соціологи. У лідери вибилася президентська партія «Слуга народу» — за неї готові віддати свій голос 14% усіх опитаних або 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

У порівнянні з кінцем липня-початком серпня 2021 року її підтримка впала з 17% до 14% серед усіх опитаних. Про це йдеться в дослідженні Центра Разумкова.

Симпатії виборців розподілилися таким чином:

«Європейська солідарність» — 10% і 16%;

«Опозиційна платформа — За життя» — 8% і 13%;

ВО «Батьківщина» — відповідно 7% і 11%;

«Наші» — відповідно 4% і 6%;

«Сила й честь» — відповідно 4% і 6%.

Інші партії не долають 5% бар'єр.

У порівнянні із січнем 2021 року знизився рівень симпатій до «Опозиційної платформи — За життя» з 14% до 8% серед усіх опитаних, що частково може бути пояснено появою в списку партій партії «Наші», яка орієнтується на той же сегмент виборців, що й ОПЗЖ. Значно впала підтримка партії «Голос» (з 2% до 0,3% серед усіх опитаних) та «Опозиційного блоку» (з 0,9% до 0,3%), що також частково може бути пояснено появою в опитувальнику відповідно Партії Сергія Притули й партії «Наші».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президентський рейтинг оновився — якби найближчим часом відбувалися вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би чинний президент Володимир Зеленський.