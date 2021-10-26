Чапаєва звалили – в Лубнах вночі знесли пам'ятник червоноармійцю. Фото: Шукач

https://racurs.ua/ua/n162153-chapaieva-zvalyly-v-lubnah-vnochi-znesly-pam-yatnyk-chervonoarmiycu-foto.html

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У Полтавській області в Лубнах невідомі особи повалили пам’ятник Василю Чапаєву. Монумент був встановлений у військовому містечку, де раніше дислокувалася 25-та гвардійська мотострілецька дивізія імені Чапаєва.

Інцидент стався в ніч з 25 на 26 жовтня. У прес-службі поліції міста повідомили, що заяви з цього приводу до них надходили. Про це пише Kolo.news.

Наразі правоохоронці проводять перевірку та встановлюють правову кваліфікацію події. Постать Чапаєва є такою, яка підпадає під закон про декомунізацію і монумент мали демонтувати.

Місцеві навіть намагалися це зробити, проте противники цього на чолі з міським головою Олександром Грицаєнком влаштували мітинг. Мер перейменував пам’ятник Чапаєву в пам’ятник Чапаєвській дивізії.

Водночас у селі Хорол в Полтавській області на бюсті радянського генерала Івана Третяка, відповідального за збиття пасажирського «Боїнга» у 1983 році, написали слово «вбивця».

Василь Чапаєв — фельдфебель Російської імператорської армії, командир дивізії Робітничо-селянської червоної армії, учасник Першої світової війни та громадянської війни в Росії. У 1917 році приєднався до більшовицького крила РСДРП. Організовував військові сили більшовиків на східному березі Волги, загинув у 1919 році у віці 32 років.

Іван Третяк — радянський військовий діяч, генерал, головнокомандувач військами ППО СРСР, член ЦК КПРС. Відомий тим, що 1 вересня 1983 року наказав збити пасажирський «Боїнг-747», що прямував із Нью-Йорка до Сеула, саме тоді він був командувачем Далекосхідного військового округу. Літак «Корейських авіаліній» помилково відхилився від маршруту й полетів над радянською територію.

Джерело: Kolo.news