Чапаева свалили – в Лубнах ночью снесли памятник красноармейцу. Фото: Шукач

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Ракурс

В Полтавской области в Лубнах неизвестные повалили памятник Василию Чапаеву. Монумент был установлен в военном городке, где ранее дислоцировалась 25-я гвардейская мотострелковая дивизия имени Чапаева.

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 октября. В пресс-службе полиции города сообщили, что заявления по этому поводу к ним поступали. Об этом пишет Kolo.news.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают правовую квалификацию события. Фигура Чапаева подпадает под закон о декоммунизации и монумент должны были демонтировать.

Местные даже пытались это сделать, однако противники этого во главе с мэром Александром Грицаенко устроили митинг. Мэр переименовал памятник Чапаеву в памятник Чапаевской дивизии.

В то же время в селе Хорол в Полтавской области на бюсте советского генерала Ивана Третьяка, ответственного за сбитие пассажирского «Боинга» в 1983 году, написали слово «убийца».

Василий Чапаев — фельдфебель Российской императорской армии, командир дивизии Рабоче-крестьянской красной армии, участник Первой мировой войны и гражданской войны в России. В 1917 году присоединился к большевистскому крылу РСДРП. Организовал военные силы большевиков на восточном берегу Волги, погиб в 1919 году в возрасте 32 лет.

Иван Третяк — советский военный деятель, генерал, главнокомандующий войсками ПВО СССР, член ЦК КПСС. Известный тем, что 1 сентября 1983 приказал сбить пассажирский «Боинг-747», следовавший из Нью-Йорка в Сеул, именно тогда он был командующим Дальневосточного военного округа. Самолет «Корейских авиалиний» ошибочно отклонился от маршрута и залетел на советскую территорию.

Источник: Kolo.news