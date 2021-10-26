Украина победила Россию в Амстердамском суде по делу о «скифском золоте»

https://racurs.ua/n162152-ukraina-pobedila-rossiu-v-amsterdamskom-sude-po-delu-o-skifskom-zolote.html

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Украина выиграла дело о «скифском золоте». Амстердамский суд 26 октября после семи лет рассмотрения дела принял решение передать коллекцию из крымского музея Украине.

«Скифское золото» — это экспонаты из крымского музея, которые вывезли на выставку в Нидерланды до оккупации полуострова и до сих пор не вернули в Украину.

На сайте суда сообщено, что «объекты происходят из Крыма, но они являются частью наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году».

«Скифское золото» — это коллекция, собранная после нескольких находок на юге Украины.

В 1954 году житель Мелитополя провалился в подземелье, когда рыл колодец. Археологи обнаружили внутри два захоронения. В могиле вельможной скифянки сохранились остатки погребальной колесницы и около 4 тыс. золотых украшений. В могиле воина обнаружили два скелета лошади, боевой пояс, золотые детали быта со сценами из жизни Ахилла.

В 1970 году ученые Института археологии АН УССР спешно исследовали курганы на территориях, по которым планировалось проложить оросительные каналы. Большой скифский курган Гайманова могила расположен возле села Балки Васильевского района в окружении пяти десятков меньших. Археологи нашли 22 разграбленные могилы. Когда группа уже покидала курган, участник экспедиции Борис Мозолевский нашел тайник со множеством ценных предметов.

Коллекцию из 2 тыс. 111 музейных экспонатов, которые до российско-украинской войны сохранялись в Крыму задержали власти Нидерландов в 2014 году. Тогда после оккупации Крыма Россией решили отложить передачу драгоценной коллекции до выяснения правообладателя.

28 октября 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил прошение Украины по делу о золоте скифов, которое касалось отвода судьи из-за подтверждения его связи судьи с адвокатами крымских музеев. Это могло свидетельствовать о его пристрастности при рассмотрении дела.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение принято на основе конвенции ЮНЕСКО. В ней говорится о том, что художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.