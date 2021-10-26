Україна перемогла Росію в Амстердамському суді у справі про «скіфське золото»

Амстердамський суд постановив передати "скіфське золото" Україні

https://racurs.ua/ua/n162152-ukrayina-peremogla-rosiu-v-amsterdamskomu-sudi-u-spravi-pro-skifske-zoloto.html

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Україна виграла справу про «скіфське золото». Амстердамський суд 26 жовтня після семи років розгляду справи ухвалив передати колекцію з кримського музею Україні.

«Скіфське золото» — це експонати із кримського музею, які вивезли на виставку в Нідерланди ще до окупації півострову і досі не повернули в Україну.

На сайті суду повідомлено, що «об'єкти походять з Криму, але вони є частиною спадщини України після того, як вона стала незалежною у 1991 році».

«Скіфське золото» — це колекція, яку зібрали після кількох знахідок на півдні України.

У 1954 році житель Мелітополя провалився в підземелля, коли копав колодязь. Археологи знайшли всередині два поховання. В могилі вельможної скіф’янки з рабинею збереглися залишки поховальної колісниці і близько 4 тис. золотих прикрас. В могилі воїна виявили два скелети коня, бойовий пояс, золоті бляхи і золоту деталь горита зі сценами з життя Ахілла.

В 1970 році вчені Інституту археології АН УРСР поспіхом досліджували кургани на територіях, якими планувалося прокласти зрошувальні канали. Великий скіфський курган Гайманова могила розташований біля села Балки Василівського району в оточенні п’яти десятків менших. Археологи перевірили 22 — розграбовані. Відкрили чотири могили в центральному — те ж саме. Коли група вже залишала курган, учасник експедиції Борис Мозолевський знайшов схованку з безліччю цінних предметів.

Колекцію з 2 тис. 111 музейних експонатів із Криму затримала влада Нідерландів у 2014 році. Тоді після окупації Криму Росією вирішили відкласти передачу дорогоцінної колекції до з’ясування правовласника.

28 жовтня 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про золото скіфів, що стосувалося відведення судді через підтвердження його зв’язку судді з адвокатами кримських музеїв. Це могло свідчити про його упередженість під час розгляду справи.

Рішення сьогодні зачитали на відкритому судовому засіданні. Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, яка їх наджала для експозиції. Згодом росіяни подали апеляцію на це рішення.