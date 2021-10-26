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Ракурс
Рейтинг. Фото: istock

Зеленський і Порошенко втратили рейтинг, а Разумков примножив (ІНФОГРАФІКА)

26 жов 2021, 12:37
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Президентський рейтинг оновився — якби найближчим часом відбувалися вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би чинний президент Володимир Зеленський.

Його підтримали б 17% усіх опитаних або 26% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, а тому він залишається непохитним лідером. Про це йдеться в дослідженні Центру Разумкова.

Загалом електоральні симпатії розподілилися наступним чином:

  • Петро Порошенко — відповідно 9% і 14%;
  • Юрій Бойко — відповідно 7% і 12;
  • Юлія Тимошенко — відповідно 7% і 10%;
  • Дмитро Разумков — відповідно 6% і 9%;
  • Євген Мураєв — відповідно 4% і 6%;
  • Ігор Смешко — відповідно 3% і 5%.

Інші кандидати не набрали достатньої підтримки.

У порівнянні з кінцем липня-початком серпня 2021 року просіла підтримка лідера рейтингу Володимира Зеленського — з 19,5% до 17% серед усіх опитаних. Рейтинг Бойка впав з 13% до 7%, що частково може бути пов’язаним із появою Євгена Мураєва в списку кандидатів. Також у порівнянні із січнем 2021 року знизився рівень симпатій до Петра Порошенка — з 12% до 9%.

Рейтинг. Інфографіка: Центр Разумкова


У порівнянні з кінцем липня-початком серпня значно зріс рівень електоральної підтримки Дмитра Разумкова (2% до 6% серед усіх опитаних).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Слуга народу» втратила перше місце в рейтингу партій, однак скандальний депутат Микола Тищенко вважає інакше. За його словам, рейтинг Володимира Зеленського та його партії у Верховній Раді лише зростає.

Джерело: Ракурс


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