Рейтинг. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162151-zelenskyy-i-poroshenko-vtratyly-reytyng-a-razumkov-prymnojyv-infografika.html

Ракурс

Президентський рейтинг оновився — якби найближчим часом відбувалися вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би чинний президент Володимир Зеленський.

Його підтримали б 17% усіх опитаних або 26% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, а тому він залишається непохитним лідером. Про це йдеться в дослідженні Центру Разумкова.

Загалом електоральні симпатії розподілилися наступним чином:

Петро Порошенко — відповідно 9% і 14%;

Юрій Бойко — відповідно 7% і 12;

Юлія Тимошенко — відповідно 7% і 10%;

Дмитро Разумков — відповідно 6% і 9%;

Євген Мураєв — відповідно 4% і 6%;

Ігор Смешко — відповідно 3% і 5%.

Інші кандидати не набрали достатньої підтримки.

У порівнянні з кінцем липня-початком серпня 2021 року просіла підтримка лідера рейтингу Володимира Зеленського — з 19,5% до 17% серед усіх опитаних. Рейтинг Бойка впав з 13% до 7%, що частково може бути пов’язаним із появою Євгена Мураєва в списку кандидатів. Також у порівнянні із січнем 2021 року знизився рівень симпатій до Петра Порошенка — з 12% до 9%.

У порівнянні з кінцем липня-початком серпня значно зріс рівень електоральної підтримки Дмитра Разумкова (2% до 6% серед усіх опитаних).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Слуга народу» втратила перше місце в рейтингу партій, однак скандальний депутат Микола Тищенко вважає інакше. За його словам, рейтинг Володимира Зеленського та його партії у Верховній Раді лише зростає.