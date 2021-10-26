Рейтинг. Инфографика: Центр Разумкова

https://racurs.ua/n162151-zelenskiy-i-poroshenko-poteryali-reyting-a-razumkov-priumnojil-infografika.html

Ракурс

Президентский рейтинг обновился — если бы в ближайшее время проходили выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий президент Владимир Зеленский.

Его поддержали бы 17% всех опрошенных или 26% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, а потому он остается непоколебимым лидером. Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова.

В общем, электоральные симпатии распределились следующим образом:

Петр Порошенко — соответственно 9% и 14%;

Юрий Бойко — соответственно 7% и 12;

Юлия Тимошенко — соответственно 7% и 10%;

Дмитрий Разумков — соответственно 6% и 9%;

Евгений Мураев — соответственно 4% и 6%;

Игорь Смешко — соответственно 3% и 5%.

Другие кандидаты не набрали достаточной поддержки.

По сравнению с концом июля-началом августа 2021 года просела поддержка лидера рейтинга Владимира Зеленского — с 19,5% до 17% среди всех опрошенных. Рейтинг Бойко упал с 13% до 7%, что частично может быть связано с появлением Евгения Мураева в списке кандидатов. Также в сравнении с январем 2021 года снизился уровень симпатий к Петру Порошенко — с 12% до 9%.

По сравнению с концом июля-началом августа значительно возрос уровень электоральной поддержки Дмитрия Разумкова (2% до 6% среди всех опрошенных).

Напомним, ранее мы сообщали, что «Слуга народа» потеряла первое место в рейтинге партий, однако скандальный депутат Николай Тищенко считает иначе. По его словам, рейтинг Владимира Зеленского и его партии в Верховной Раде только растет.