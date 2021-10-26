Японская принцесса вышла замуж за простолюдина. Фото: AP Photo

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Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина Кея Комуро, с которым она встречалась несколько лет.

После свадьбы 30-летняя принцесса лишилась статуса члена императорской семьи и теперь будет носить фамилию мужа. Об этом сообщает Kyodo News.

Регистрация брака прошла в Токио без пышных церемоний и торжественного приема. Предполагалось, что после регистрации новобрачные проведут пресс-конференцию, однако они просто сделали заявления и раздали журналистам письменные ответы на пять заранее отобранных вопросов.

Скромность церемонии связана с многолетним скандалом вокруг долга матери жениха перед императорской семьей в размере 4 млн иен.

Публикации на эту тему вызвали у принцессы посттравматическое стрессовое расстройство, и мысли о предстоящей пресс-конференции и необходимости лично отвечать на разные вопросы, побудили ее отменить общение со СМИ.

По японским законам, выходя замуж за простолюдина, принцессы лишаются статуса член императорского дома.

Мако отказалась не только от церемониальной свадьбы и полагающегося банкета, но и от традиционной в таком случае компенсации принцессам (153 млн иен, или 1,35 млн долл.). Мако стала первой принцессой, которая пренебрегла обеими традициями.

Новобрачным по 30 лет, они познакомились в колледже. Об их помолвке стало известно в 2017 году. Ожидалось, что они поженятся на следующий год, но скандал с долгами матери Комуро вынудил их отложить бракосочетание.

Предполагается, что семья вскоре переедет в США — Комуро работает в американской юридической фирме. Мако тоже займется своей карьерой.

Источник: Kyodo News