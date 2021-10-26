Минск почистили от объявлений о масочном режиме и опасности ковида, фото - NEXTA

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Ракурс

За ночь в общественном транспорте Минска исчезла вся информация о том, что нужно соблюдать масочный режим. В автобусах, троллейбусах, трамваях и метро больше не звучат объявления об опасности коронавируса.

«Минсктранс» убрал все упоминания о масках, сообщают NEXTA и «Зеркало».

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 26 октября отправился в Лиду и в райбольнице высказался по поводу масок и вакцинации.

Он отметил, что после его недавних заявлений о масочном режиме и вакцинации его стали называть ковид-диссидентом.

Лукашенко заявил, что никогда не выступал против ношения масок, но, по его мнению, «культура использования защитных средств есть только у врачей, а граждане, как правило, не соблюдают все меры предосторожности и рекомендации при ношении масок, поэтому их использование таким образом неэффективно».

Белорусский диктатор считает, что заставлять граждан носить маски не нужно. Такого же принципа Лукашенко придерживается и в вопросах вакцинации.

Я за то, чтобы вакцинировать, но не нужно ставать человеку на грудь коленом и колоть вакцину. Я против насилия, — заявил Лукашенко.

Масочный режим в Беларуси был введен 9 октября, а через три дня власти начали говорить о введении административной ответственности за несоблюдение мер по противодействию распространению COVID-19. Обязательный масочный режим в этом году продержался 13 дней.

19 октября Александр Лукашенко провел совещание по поводу эпидемиологической ситуации и раскритиковал обязательное ношение масок в публичных местах. Уже 22 октября Минздрав отменил свое предыдущее решение.