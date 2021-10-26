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Мінськ почистили від оголошень про масковий режим та небезпеку ковіду, фото - NEXTA
Мінськ почистили від оголошень про масковий режим та небезпеку ковіду (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n162149-minsk-pochystyly-vid-ogoloshen-pro-maskovyy-rejym-ta-nebezpeku-kovidu-foto.htmlРакурс
За ніч із громадського транспорту Мінська зникла вся інформація про те, що потрібно дотримуватися маскового режиму. В автобусах, тролейбусах, трамваях та метро більше не звучать оголошення про небезпеку коронавірусу.
«Мінськтранс» прибрав усі згадки про маски, повідомляють NEXTA і «Дзеркало».
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 26 жовтня вирушив до Ліди і в райлікарні висловився щодо масок та вакцинації.
Він зазначив, що після його нещодавніх заяв про масковий режим і вакцинацію його почали називати ковід-дисидентом.
Лукашенко заявив, ніколи не виступав проти носіння масок, але, на його думку, «культура використання захисних засобів є тільки у лікарів, а громадяни, як правило, не дотримуються всіх запобіжних заходів та рекомендацій при носінні масок, тому їх використання таким чином неефективне».
Білоруський диктатор вважає, що змушувати громадян носити маски не треба. Такого ж принципу Лукашенко дотримується й у питаннях вакцинації.
Я за те, щоб вакцинувати, але не треба людині на груди коліном і колоти вакцину. Я проти насильства, — заявив Лукашенко.
Масковий режим у Білорусі ввели 9 жовтня, а через три дні влада почала говорити про введення адміністративної відповідальності за недотримання заходів щодо протидії поширенню COVID-19. Загалом обов’язковий масковий режим цього року протримався 13 днів.
19 жовтня Олександр Лукашенко провів нараду щодо епідеміологічної ситуації та розкритикував обов’язкове носіння масок в публічних місцях. Вже 22 жовтня МОЗ скасувало своє поперднє рішення.
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