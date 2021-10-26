Стародавню виноробню археологи виявили в Ізраїлі

https://racurs.ua/ua/n162148-starodavnu-vynorobnu-arheology-vyyavyly-v-izrayili-foto.html

Ракурс

Наукове відкриття зробили вчені з Іраку та Італії — вони виявили залишки великого заводу з виробництва вина часів Ассирії.

Також археологи виявили монументальні барельєфи, які зображують царів та богів. Руїни знайшли поблизу міст Дахук та Фаїда в Іраку, повідомляє Phys.org.

Величезні панелі, які досягають 5 м завширшки та 2 м заввишки, а також завод з виробництва вина датуються 705−721 роками до нашої ери.

В Іраку є й інші місця з наскальними рельєфами, особливо в Курдистані, але жодне з них не відрізняється такими величезними розмірами та монументальністю. На них зображений ассирійський цар, який молиться богам, — розповіли вчені.

Фігури висікли на стінах стародавнього каналу, призначеного для подачі води місцевим землеробам.

На думку вчених, барельєфи мали нагадувати населенню про царя, який наказав вирити ці системи для допомоги народові.

Джерело: Phys.org