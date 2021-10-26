Старинную винодельню археологи обнаружили в Израиле

https://racurs.ua/n162148-starinnuu-vinodelnu-arheologi-obnarujili-v-izraile-foto.html

Ракурс

Научное открытие сделали ученые из Ирака и Италии — они нашли остатки крупного завода по производству вина времен Ассирии.

Также археологи обнаружили монументальные барельефы, изображающие царей и богов. Руины нашли близ городов Дахук и Фаида в Ираке, сообщает Phys.org.

Огромные панели, которые достигают 5 м в ширину и 2 м в высоту, а также завод по производству вина датируются 705−721 годами до нашей эры.

В Ираке есть и другие места с наскальными рельефами, особенно в Курдистане, но ни одно из них не отличается столь огромными размерами и монументальностью. На них представлен ассирийский царь, молящийся богам, — рассказали ученые.

Фигуры высекли на стенах древнего канала, предназначенного для подачи воды местным земледельцам.

По мнению ученых, барельефы должны были напоминать населению о царе, который приказал вырыть эти системы для помощи народу.

Источник: Phys.org