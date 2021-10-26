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Ракурс
Маски, прививки или социальная дистанция - Комаровский рассказал, как беречь детей от ковида

Маски, вакцины или дистанция — Комаровский рассказал, как беречь детей от ковида

26 окт 2021, 11:40
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Известный педиатр Евгений Комаровский записал видео для официального телеграм-канала Министерства здравоохранения, в котором подал советы для родителей и детей во время вспышки коронавируса.

Родителям детский врач посоветовал прививаться и соблюдать правила безопасности (носить маску, проветривать помещение).

Ребенку Комаровский советует так защищаться:


  • если возможно, сделать прививку;
  • учить детей не лезть в толпу, избегать массовых мероприятий, встречаться с друзьями на свежем воздухе.

Напомним, что в Украине делать прививки от коронавирусной инфекции разрешили подросткам от 12 до 17 лет. При этом речь идет о вакцинации вне зависимости от принадлежности к группе риска.

Источник: Ракурс


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