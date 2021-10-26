Маски, прививки или социальная дистанция - Комаровский рассказал, как беречь детей от ковида

https://racurs.ua/n162147-maski-vakciny-ili-distanciya-komarovskiy-rasskazal-kak-berech-detey-ot-kovida.html

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Известный педиатр Евгений Комаровский записал видео для официального телеграм-канала Министерства здравоохранения, в котором подал советы для родителей и детей во время вспышки коронавируса.

Родителям детский врач посоветовал прививаться и соблюдать правила безопасности (носить маску, проветривать помещение).

Ребенку Комаровский советует так защищаться:

если возможно, сделать прививку;

учить детей не лезть в толпу, избегать массовых мероприятий, встречаться с друзьями на свежем воздухе.

Напомним, что в Украине делать прививки от коронавирусной инфекции разрешили подросткам от 12 до 17 лет. При этом речь идет о вакцинации вне зависимости от принадлежности к группе риска.