В Украине разрешили прививать подростков от коронавируса — детали приказа Минздрава

https://racurs.ua/n162138-v-ukraine-razreshili-privivat-podrostkov-ot-koronavirusa-detali-prikaza-minzdrava.html

Ракурс

Две дозы вакцины от коронавируса Comirnaty компании Pfizer/BioNTech разрешили вводить детям от 12 лет в Украине.

Министерство здравоохранения издало соответствующий приказ. Он опубликован на сайте Минздрава. Прививать от коронавирусной инфекции разрешили подростков от 12 до 17 лет. При этом речь идет о вакцинации вне зависимости от принадлежности к группе риска.

В Украине для прививки детям рекомендуют вакцину от Pfizer/BioNTech, использование которой практикуется во многих странах мира.

Минздрав 25 октября ввел в действие решение оперативного штаба по COVID-19, ранее рекомендовавшего ведомству принять мнение Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) в вопросе иммунизации подростков.

Ранее НТГЭИ долгое время обговаривала вопрос вакцинации против COVID-19 для детей 12−17 лет. Эксперты рекомендовали вакцинировать от коронавируса детей при наличии прививок, соответствующих возрасту.

Рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет независимо от принадлежности к группе риска при наличии прививок, которые соответствуют возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации, — говорится в решении.

Вакцина Comirnaty для детей от 12 лет будет использоваться также по схеме введения двух доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозами 21−28 суток.

Противопоказанием для прививки детей является аллергическая реакция на один из компонентов препарата. Отсрочить вакцинацию рекомендовали детям, перенесшим детский мультисистемный воспалительный синдром.

Вторую дозу вакцины также не следует вводить, если после первой дозы подросток перенес миокардит или перикардит.