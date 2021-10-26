Міністерство охорони здоров’я видало відповідний наказ. Він опублікований на сайті МОЗ. Робити щеплення від коронавірусної інфекції дозволили підліткам від 12 до 17 років. При цьому йдеться про вакцинацію незалежно від приналежності до групи ризику.
В Україні для щеплення дітям рекомендують вакцину від Pfizer/BioNTech, використання якої практикується у багатьох країнах світу.
МОЗ 25 жовтня ввів в дію рішення оперативного штабу по COVID-19, який раніше рекомендував відомству прийняти думку Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) з питання імунізації підлітків.
Раніше НТГЕІ довгий час обгворювала питання вакцинація проти COVID-19 для дітей 12−17 років. Експерти рекомендували вакцинувати від коронавірусу дітей при наявності щеплень, які відповідають віку.
Рекомендується проводити вакцинацію осіб у віці від 12 до 17 років незалежно від приналежності до групи ризику за умови наявності щеплень, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації, — йдеться в рішенні.
Вакцина Comirnaty для дітей від 12 років використовуватимуть також за схемою введення двох доз (0,3 мл) з інтервалом між першим і другим дозами 21−28 діб.
Протипоказом для щеплення дітей є алергічна реакції на один з компонентів препарату. Відтермінувати вакцинацію рекомендували дітям, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром.
Другу дозу вакцини також не варто вводити в разі, коли після першої дози підліток переніс міокардит або перикардит.