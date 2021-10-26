Міністерство охорони здоров’я видало відповідний наказ. Він опублікований на сайті МОЗ. Робити щеплення від коронавірусної інфекції дозволили підліткам від 12 до 17 років. При цьому йдеться про вакцинацію незалежно від приналежності до групи ризику.

В Україні для щеплення дітям рекомендують вакцину від Pfizer/BioNTech, використання якої практикується у багатьох країнах світу.

МОЗ 25 жовтня ввів в дію рішення оперативного штабу по COVID-19, який раніше рекомендував відомству прийняти думку Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) з питання імунізації підлітків.