Рекорд смертей від коронавірусу зафіксували в Україні. Фото: МОЗ

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Коронавірус в Україні досягає осіннього піка. Лише за минулу добу, 25 жовтня, від інфекції померли 734 українці.

Усього кількість летальних випадків за тиждень збільшилася на 36%. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Найбільшу кількість смертей зафіксували в таких регіонах:

Херсонська область;

Запоріжська область;

Дніпропетровська область.

Зауважимо, що до цього очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна розпочала закупівлю кисню в Польщі через те, що зупинився український завод, який виробляв кисень. За його словами, в українських лікарнях у 5−6 разів зросло споживання кисню на одного пацієнта, госпіталізованого з «Дельтою», а загальна кількість необхідного кисню на добу становить 977 тисяч літрів за хвилину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що медичний кисень у лікарнях Херсонської області закінчується — його запасів вистачить лише на три доби. За добу в регіоні використовується майже 15 тонн кисню. Ситуацію з браком кисню влада області називає складною, але не критичною.