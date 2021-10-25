Кисень. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162125-vystachyt-na-kilka-godyn-u-chernigovi-panika-cherez-brak-kysnu.html

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Коронавірус у Чернігові створив колапс — у місті критична ситуація з киснем для COVID-пацієнтів.

Балонів вистачить лише на декілька годин. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради.

Повідомляється, що поставник не може виконувати контракт у повному обсязі через затримку на українських заводах із виробляння кисню. Наслідком цього є те, що поставки затримуються.

На сьогодні у COVID-лікарнях міста склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на кілька годин. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. При тому невідомо у який саме час доби ця поставка відбудеться, — сказав керівник Чернігівської міської лікарні № 2 Владислав Кухар.



Проблему з нестачею кисню наразі вирішують за допомогою кисневої станції та кисневих концентраторів. У чернігівських лікарнях зараз перебуває 317 пацієнтів із коронавірусом, з них на кисневій підтримці — 218 людей, на ШВЛ — дев’ять пацієнтів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні встановлює нові рекорди — усе більше хворих українців потрапляють у лікарні й потребують кисневої терапії через штам «Дельта». Споживання медичного кисню одним пацієнтом, інфікованим штамом «Дельта», зросло у 5−6 разів.