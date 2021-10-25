Під час пожежі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n162124-derev-yanyy-korabel-zgoriv-u-kyievi-foto-video.html

Ракурс

У Києві сьогодні, 25 жовтня, згорів дерев’яний корабель, розташований на Долобецькому острові в Гідропарку.

У цьому кораблі розташовувалася лазня, повідомляє видання PavlovlyNews.

Зазначається, що в результаті пожежі судно повністю вигоріло.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 15.53, повідомляє прес-служба ДСНС.

Площа охопленого вогнем об'єкту становила 10×20 м. Пожежу локалізували о 16.25, ліквідували о 16.50. Всього у боротьбі з вогнем були задіяні дві одиниці техніки та 11 пожежників.

Жертв та постраждалих немає внаслідок інциденту немає, причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, нещодавно в центрі Києва загорівся дах одного з будинків.

Джерело: PavlovlyNews, ДСНС