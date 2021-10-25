Во время пожара, фото: ГСЧС

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В Киеве сегодня, 25 октября, сгорел деревянный корабль, расположенный на Долобецком острове в Гидропарке.

В этом корабле располагалась баня, сообщает издание PavlovlyNews.

Отмечается, что в результате пожара судно полностью выгорело.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 15.53, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Площадь горящего объекта составляла 10×20 м. Пожар локализован в 16.25, ликвидирован в 16.50. Всего в борьбе с огнем были задействованы две единицы техники и 11 пожарных.

Жертв и пострадавших нет в результате инцидента нет, причина пожара устанавливается.

Напомним, недавно в центре Киева загорелась крыша одного из домов.

Источник: PavlovlyNews, ГСЧС