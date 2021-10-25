Наматрасники: виды, классификация и особенности выбора

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Наматрасник — аксессуар, обеспечивающий защиту матраса от преждевременного износа, загрязнений и потери формы. Использование этого изделия улучшает полезные качества и гигиенические свойства спального места. Чехол и наматрасник — не одно и то же. Если первый покрывает матрас со всех сторон, то второй одевается сверху, закрывает верхнюю и боковые стороны.

Виды и особенности изделий

Наматрасник представляет собой текстильное изделие из натуральных или синтетических материалов. Использование аксессуара рекомендовано для любых типов матрасов, особенно, из латекса и поролона, поскольку эти наполнители не могут обеспечить качественный влагообмен. В магазине https://e-matras.ua/ представлен большой выбор наматрасников и других спальных аксессуаров по доступным ценам с возможностью доставки в любой регион Украины.

В продаже можно встретить следующие виды изделий:

Защитные. Однослойные модели, позволяющие защитить мебель или матрас от загрязнений, повреждений и влаги. Если мембрана сделана из полиуретана, она напоминает прорезиненный материал. Детские модели обязательно влагонепроницаемы, поскольку основное требование, предъявляемое к таким наматрасникам — предотвращение опрелостей на теле малыша.

Корректирующие. Позволяют сделать спальное место более мягким или жестким. Такой наматрасник увеличит срок службы мебели и может использоваться для корректировки старого матраса, чтобы не тратить деньги на покупку нового.

Ортопедические. Могут менять свойства спального места, делая его более жестким. Ортопедические наматрасники с эффектом памяти способы запоминать изгибы формы тела спящего, создавая наиболее комфортные условия для сна.

В зависимости от сезонности, наматрасники классифицируются на три типа — зимние, летние и всесезонные. Первые сохраняют тепло и обеспечивают влагообмен, но эти качества зависят от выбора наполнителя. Летние изделия предотвращают перегрев, характеризуются воздухопроницаемостью и возможностью впитывания влаги, что в целом создает приятные условия для отдыха и сохраняет ощущение прохлады. Всесезонные модели производятся из универсальных материалов.

Выбор наполнителя

Материал для изготовления наматрасника должен быть гипоаллергенным, воздухопроницаемым, обладать водоотталкивающими качествами и защитой от бактерий. Наполнители бывают синтетические, натуральные и комбинированные. Синтетика более практична и долговечна, натуральные изделия подходят тем, кому важна экологическая безопасность.

В качестве наполнителя может использоваться:

Кокосовая койра. Изделия толщиной 6 см подойдут тем, кто предпочитает спать на спине, имеет проблемы с лишним весом или позвоночником. Наматрасники из кокосовой койры нельзя сворачивать, поскольку это приводит к деформации волокон.

Шерсть. Минимизирует мышечное напряжение и улучшает функциональность кровеносной системы. Шерстяные изделия помогают при бронхите, различных воспалениях, радикулите и остеохондрозе.

Бамбук. Обладает антибактериальными и гипоаллергенными качествами. Бамбуковые наматрасники характеризуются высокими антистатическими, влаго- и воздухопроницаемыми свойствами. Наполнитель не впитывает неприятных запахов и практически не мнется.



Латекс. Используется преимущественно для производства корректирующих моделей, состоит из воды и каучука. Искусственный латекс — более доступная альтернатива натуральному наполнителю. Латексные изделия устойчивы к деформации, долговечны, позволяют поддерживать теплообмен, обладают антибактериальными качествами.

Качественный наматрасник сделает спальное место более удобным. При выборе аксессуара необходимо определиться с целью покупки — в зависимости от того, какого нужно добиться эффекта (сделать матрас более жестким или мягким) подбирается соответствующий наполнитель.