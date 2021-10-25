Футболки. Фото:

https://racurs.ua/n162123-bolduin-ubivaet-ludey-syn-trampa-sozdal-skandalnye-futbolki-foto.html

Ракурс

Алек Болдуин убил оператора на съемках фильма в США. Сын 45-го президента США Дональда Трампа использует этот инцидент для мести актеру, создавая футболки со скандальными обвинениями.

До этого Болдуин критиковал Трампа на посту президента. Об этом сообщает Independent.

Оружие не убивает людей. Болдуин убивает людей, — такую надпись нанесли на футболки.

Футболки были представлены в трех цветах (черном, синем и хаки) по цене 28 долларов. Но видимо через некоторое время футболки по неизвестной причине сняли с продажи — сейчас их нельзя найти в магазине сайта Дональда Трампа-младшего.

Отметим, что до этого Болдуин неоднократно критиковал Национальную стрелковую ассоциацию США и требовал пересмотреть Вторую поправку к Конституции США, дающая право американцам носить оружие.

Кроме того, Болдуин играл экс-президента Трампа в юмористическом телешоу Saturday Night Live, которое его высмеивало. Поэтому сын Трампа, вероятно, решил отомстить за отца.

Напомним, ранее мы сообщали, что Болдуин застрелил оператора на съемках фильма «Ржавчина». В день, когда была застрелена украинка Галина Хатчинс, за реквизит отвечал работник, который вышел на замену вместо постоянного реквизитора.

Источник: Independent